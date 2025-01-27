وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يبحثان التطورات الإقليمية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سوريا ولبنان.

كما بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الثقافية والاقتصادية.

وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ودولة الإمارات للاتفاقية الحكومية الدولية 1990 بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني منذ العام 1994.

ودخلت اتفاقية التعاون حيز التنفيذ بين غرفة التجارة الروسية واتحاد غرف التجارة في دولة الإمارات في العام 2013.

كما دخلت الاتفاقيات الحكومية الدولية حيز التنفيذ بشأن فرض الضرائب على دخل الاستثمار للدول المتعاقدة ومؤسساتها المالية والاستثمارية، وكذلك بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وفي العام 2013، وصلت التجارة الثنائية بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحد الأقصى التاريخي البالغ 2.5 مليار دولار.

وتهيمن المعادن والأحجار الكريمة والمعادن غير الحديدية والمعادن الحديدية ومنتجات النحاس والآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الكيماوية والأخشاب والورق والكرتون والمنتجات الزراعية على الصادرات الروسية إلى الإمارات.