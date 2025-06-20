سلوفاكيا تغلق سفارتها في طهران مؤقتاً

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أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، الجمعة، إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتاً وإجلاء جميع الموظفين، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي هذا مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن صاروخًا إيرانيًا سقط بشكل مباشر في مدينة بئر السبع، ولم يتم اعتراضه، ما أسفر عن 36 إصابة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سقط صاروخ إيراني قرب مقر شركة مايكروسوفت في بئر السبع، وخلّف دمارًا في عدد من الشقق السكنية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شركة القطارات أغلقت محطة بئر السبع بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني، الذى أصاب موقعًا في المدينة إصابة مباشرة.