النائب محمد عبدالعزيز: ستبقى مصر القلب النابض للأمة العربية ونساند الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, إن المنطقة تمر بفترة صعبة عبر التاريخ، والمؤمرات تتجدد، وستبقى مصر على مر التاريخ القلب النابض للأمة العربية، تدعم وتقف وتساند الشعب الفلسطيني، وكل مؤسسات الدولة تدعم الأشقاء الفلسطنيين فى نيل حقوقه المشروعة على خطوط يونيو 1967.

وأضاف عبدالعزيز فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مصر قيادة وشعبا بكل ما فيها وكل فرد فى الشعب المصري يرفض كل المشاريع التى تقوم على تهجير الشعب الفلسطيني، ولن نقبل نقلهم لأي مكان آخر سوى البقاء في وطنهم، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وندرك أنه حينما تم التآمر على الفلسطنيين وقفت مصر بفضل قوة جيشها وصمود شعبها وتلاحم مؤسساتها ولن قبل إلا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف نائب التنسيقية: "آلاف الفلسطينين يتحركون الآن من جنوب غزة لشمالها عبر شارع الرشيد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ورد الشعب الفلسطيني اليوم أنه يتمسك بأرضه يؤكد على مدار تاريخه بفضل الأمة العربية وفي القلب منها مصر تبقى فلسطين وستبقى مصر داعمة لفلسطين".