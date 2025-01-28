الحبس سنة لمتهمين بالاعتداء على نقيب المحامين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنح المنشية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، كلٍ من: "م.ح.م"، و"م.م.ال"، محاميان، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وسداد كفالة مالية 1000 جنيه، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهما بالتعدي على نقيب المحامين في الإسكندرية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 197 لسنة 2022 جنح المنشية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين 2 من المحامين، ونقيب محامي الإسكندرية "أن ذاك".

وأكدت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، صحة البلاغ، حيث تبين افتعال المتهمان، مشاجرة مع نقيب المحامين في الإسكندرية، وعليه حرر ضدهما محضرًا، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنح، أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.