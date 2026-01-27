تراجع أسعار النفط بسبب عمليات جني الأرباح واستئناف الإنتاج في كازاخستان

انخفضت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الاثنين، متراجعا عن مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، عندما ارتفع بأكثر من 2% مع لجوء المتداولين إلى جني الأرباح. كما ساهم استئناف الإنتاج في كازاخستان في هذا الانخفاض، بينما حدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من التراجع.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي 65ر60 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، بانخفاض قدره 42ر0 دولارا أي بنسبة 69ر0%.

استغل المتداولون اليوم ارتفاع الأسعار بعد أن قفز سعر النفط بأكثر من 2% عن الجلسة السابقة ليصل إلى 07ر61 دولارا للبرميل.

وفي كازاخستان أعلنت شركة تينجيزشيفرويل، المشغلة لحقل نفط تينجيز العملاق استئناف الإنتاج، في الحقل.

وأعلن اتحاد شركات (كونسرتيوم) خط أنابيب بحر قزوين عودة محطة البحر الأسود إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وفي 22 يناير، أكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية انقطاعا في الإنتاج، حيث أفادت بتوقف وحدات التوربينات الغازية في تينجيز عن العمل منذ 18 يناير.

قبل الإغلاق، كان حقل تينجيز ينتج حوالي 360 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي أطلقت الحكومة الإيرانية العنان للعنف ضد المدنيين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على عجز النظام الحاكم عن مواجهة التضخم المتصاعد وانهيار قيمة العملة.

على الرغم من تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة معالجة القضية سلميا، أعدمت السلطات الإيرانية عددا من المتظاهرين، وسجنت الآلاف، ولا تزال تعتقل المتظاهرين المصابين من العيادات والمستشفيات.

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 5000 شخص قتلوا في الاحتجاجات.

نقل موقع ميزان الإخباري الرسمي عن رئيس القضاء غلام حسين محسني إجيهيد تأكيده على أن المحرضين على التظاهر سيعاقبون دون أي تساهل.

وعقب ذلك، تحركت القوات البحرية الأمريكية إلى الخليج العربي، وأكد ترامب إرسال "أسطول" باتجاه إيران.

في المقابل أصدر قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد بكبور، تهديدا مضادا، مصرحا بأنهم "على أهبة الاستعداد".

وتقترب حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات مرافقة لها من إيران.

وتصاعدت المخاوف من انقطاع إمدادات النفط في الشرق الأوسط إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تعد إيران خامس أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، حيث تنتج ما يقرب من 3ر3 مليون برميل يوميا.

كما تسيطر إيران استراتيجيا على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لعبور النفط من دول الخليج الغنية بالخام إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق منفصل، ذكر محللون في مذكرة صادرة عن بنك جيه بي مورجان أن العاصفة الشتوية "فيرن"، التي ضربت الساحل الأمريكي الأسبوع الماضي، أجبرت العديد من منشآت إنتاج النفط الخام الرئيسية على الإغلاق.

وقد فقدت السوق ما يقرب من 250 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الخام.

شهد الإنتاج من حقل باكن في أوكلاهوما وأجزاء من تكساس انخفاضا.