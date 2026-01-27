«معركة تلو الأخرى» و«بوجونيا» ينافسان 3 أفلام على أفضل سيناريو مقتبس في البافتا البريطانية

استطاع الفيلمان الأمريكيان "One battle after another -معركة تلو الأخرى" بطولة ليوناردو دي كابريو، و"Bugonia – بوجونيا" بطولة ايما ستون الوصول لقائمة الترشيحات النهائية على جائزة أفضل سيناريو مقتبس في جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الشهيرة باسم "البافتا".



ويتنافس في نفس القائمة كلاً من الفيلم البريطاني "Hamnet هامنت"، والفيلم البريطاني الكوميدي "Pillion"، والفيلم البريطاني " The Ballad of Wallis Island- أغنية جزيرة واليس".

تدور قصة فيلم "معركة تلو الأخرى" حول ثورى سابق يُجبر على العودة إلى نمط حياته القتالى القديم عندما يصبح هو وابنته مطاردَين من قِبل ضابط عسكرى فاسد، ويضع هذا الفيلم ليوناردو دى كابريو فى مواجهة مرة أخرى مع الفنان تيموثى شالامايت فى جائزة أفضل ممثل رئيسى، والتى فاز بها الأخير فى الجولدن جلوبز السابقة.

أما فيلم "بوجونيا" فتدور أحداثه فى إطار موسيقى خيالى حول رجلين مهووسين بنظريات المؤامرة يختطفان سيدة أعمال قوية، معتقدين أنها كائن فضائى يخطط لتدمير الأرض، ويحتجزانها فى قبو لإجبارها على الاعتراف، مما يقلب المواجهة إلى صراع نفسى ساخر حول الهوية والحقيقة.

في حين أن فيلم "هامنت" تدور قصته فى إطار تاريخى حول أجنيس زوجة ويليام شكسبير وكفاحها للتأقلم مع وفاة ابنهما الوحيد، حيث تعتبر قصته السبب وراء ظهور مسرحية هاملت الشهيرة.

أما فيلم "أغنية جزيرة واليس" هو عبارة عن دراما كوميدية موسيقية تدور حول تشارلز فائز غريب الأطوار باليانصيب يعيش وحيداً على جزيرة نائية، يسعى لتحقيق حلم حياته عبر استقدام فرقته الموسيقية المفضلة لتقديم عرض خاص، لكن تعود التوترات القديمة للظهور.

في حين أن فيلم "Pillion" تدور قصته حول كولين الشاب الخجول والانطوائي الذي يعيش حياة باهتة تمر من أمامه دون معنى، إلى أن يلتقي براي الرجل الوسيم وقائد نادي الدراجات النارية، الذي يجذبه إلى عالمه الغامض ويجعله خاضعًا له.