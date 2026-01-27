استطلاع: غالبية الألمان ترفض إلغاء الإجازة المرضية عبر الهاتف

كشف استطلاع للرأي، أن غالبية واضحة من المواطنين في ألمانيا تعارض إلغاء الإجازة المرضية عبر الهاتف.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" ومحطة "آر تي إل" التلفزيونية، أيد 62% من المشاركين الإبقاء على هذا النظام، في حين عارضه 35%.

وأوضح الاستطلاع أن أعلى تأييد كان بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، حيث أعرب 85% منهم عن رغبتهم في الحفاظ على القواعد الحالية. وبلغت النسبة 66% لدى الفئة من 30 إلى 44 عاما، بينما أيد الإبقاء عليها أكثر من نصف من تجاوزوا 60 عاما.

كما أظهر الاستطلاع تباينا لافتا بين الفئات المهنية، إذ دعم 69% من الموظفين النظام القائم، في حين أيد 55% من العاملين لحسابهم الخاص إنهاءه.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد انتقد في الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات الإجازات المرضية في ألمانيا، وأعرب في هذا السياق عن انزعاجه من إمكانية الحصول على إجازة مرضية دون زيارة الطبيب. من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة نينا فاركن نيتها مراجعة هذا النظام.