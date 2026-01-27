محامون: تسليم مواطنين مكسيكيين إلى الولايات المتحدة مخالف للقانون

اتهمت مجموعة من المحامين وأهالي شخصيات بارزة في كارتيلات المخدرات الحكومة المكسيكية، يوم الاثنين، بمخالفة القانون عبر إرسال قرابة 100 مواطن مكسيكي إلى الولايات المتحدة دون أوامر تسليم قضائية.

تأتي هذه الاتهامات بعد أقل من أسبوع على قيام إدارة الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، بإرسال 37 عضوا محتجزا من الكارتيلات إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها "قرابين" قدمتها السلطات المكسيكية لتهدئة التهديدات المتصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية ضد الكارتيلات.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، رحلت المكسيك ما مجموعه 92 عضوا من الكارتيلات إلى الولايات المتحدة عبر ثلاث عمليات نقل منفصلة بناء على طلب إدارة ترامب. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع تتبعها شينباوم لتضييق الخناق على الكارتيلات والحفاظ على علاقة إيجابية مع ترامب.

وأصبحت عمليات النقل هذه محورا لجدل قانوني احتدم بشكل أكبر بعد عملية التسليم التي تمت الأسبوع الماضي. وبينما تتمسك الحكومة المكسيكية بقانونية عمليات النقل، مؤكدة أنها نُفذت تحت بند "الأمن القومي"، صرحت إدارة ترامب بأن زعماء الكارتيلات مطلوبون لارتكابهم جرائم في الولايات المتحدة، وأن العديد منهم كانت لديهم طلبات تسليم معلقة بالفعل.