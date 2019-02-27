الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ مالي لأونروا بـ82 مليون يورو

وقع الاتحاد الأوروبي مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (أونروا) في القدس، اليوم الأربعاء، اتفاقية تبرع مالي دعما لموازنة الوكالة لعام 2019.

وذكر بيان صادر عن أونروا تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الاتفاقية وقعها ممثل الاتحاد الأوروبي رالف تاراف والمفوض العام للوكالة بيير كرينبول.

وبموجب الاتفاقية، يقدم الاتحاد الأوروبي تبرعا حيويا بقيمة 82 مليون يورو لدعم عمل أونروا في مجال التنمية البشرية لهذا العام.

وقالت أونروا إنه في ضوء التحديات المالية المستمرة التي تعاني منها وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد توقيع الاتفاقية.

وسيعمل التبرع الجديد على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532 ألف طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250.000 لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار شديد.

وقال كرينبول، عقب توقيع الاتفاقية "نحن نقدر عاليا الالتزام المثالي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه المحافظة على كرامة لاجئي فلسطين وحيال الاستجابة لاحتياجاتهم".

وأضاف أن "سخاء واستمرار تعاون الاتحاد الأوروبي يستحق أعلى درجات الإشادة فهو قد سمح للأونروا بفتح مدارسها في الوقت المحدد في العام الدراسي 2018-2019 وكان عاملا رئيسا في حملة العام الماضي الناجحة للتغلب على أزمتنا التمويلية الوجودية، إننا فخورون بهذه الشراكة ونتطلع قدما لتطويرها في هذا الوقت الحرج".

بدوره، قال تاراف: "بشكل يومي، تقدم الأونروا للاجئي فلسطين خدمات أساسية بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الإغاثية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فخورون بدعم عمل الأونروا في تقديم هذه الخدمات للاجئي فلسطين، والذي يجب أن يتم النظر إليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل تفاوضي لدولتين وإلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، إن دعم الأونروا سيظل واحدا من ركائز سياستنا للسلام في الشرق الأوسط".

وبحسب بيان أونروا، فإن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين يشتمل على دعم غير مسبوق لبرنامج الوكالة التعليمي من خلال حملته التي تحمل عنوان "حياة صحية وفضاءات صحية"، وفي عام 2018 لوحده، قام الاتحاد الأوروبي بإعادة تأهيل حوالي 65 منشأة تابعة للأونروا، اشتملت على مدارس ومراكز صحية في الشرق الأوسط.