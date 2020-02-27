قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اعتماد أسعار التذاكر الخاصة بزيارة المتحف المصري الكبير، موضحًا أن طرح أسماء فنانين عالميين على مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء حفل الافتتاح أمر «غير دقيق».

وأضاف وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن المتحف المصري الكبير سيكون مؤسسة ثقافية ترفيهية أثرية علمية، وأكبر متحف للآثار في العالم.

وأشار إلى إنشاء المتحف على مساحة 500 ألف متر مربع، بمبالغ تُقدر بالمليارات، مستطردًا: «سيكون هدية مصر للعالم في القرن 21».

وأضاف أنه لأول مرة سيتم عرض مجموعة توت عنخ آمون؛ المقدرة بـ5395 قطعة، في قاعة مخصصة لها، لافتًا إلى أنها كانت موزعة في عدة متاحف.

وتابع أن العالم كله ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لوضعه في برامج السياحة العالمية، مضيفًا أن بعض الشركات تقدمت لتنظيم حفل افتتاحه.

وأضاف أنه في خلال أشهر سيتم الإعلان عن تفاصيل موعد وحفل افتتاح المتحف، مؤكدًا أنه سيكون حفلا عالميا يليق بسمعة مصر، وسيحضره رؤساء جمهوريات وملوك وملكات.

ويقع المتحف المصري الكبير على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.