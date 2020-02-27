المكسيك تخفض توقعات النمو بعد انكماش الاقتصاد خلال العام الماضي

(د ب أ)

خفض البنك المركزي المكسيكي اليوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى ما بين 5ر0% و5ر1% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8ر0% و8ر1% وفقا للتوقعات السابقة.

كان الاقتصاد المكسيكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، قد سجل انكماشا بمعدل 1ر0% في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات. وكان الاقتصاد قد سجل نموا بأكثر من 2% في 2018.

جاء انكماش الاقتصاد في العام الماضي بسبب تراجع أداء قطاع الصناعة بشكل أساسي، حيث انكمش القطاع بنسبة 7ر1%، في حين سجل القطاع الزراعي نموا بمعدل 1ر2% وقطاع الخدمات بنسبة 5ر0% في العام الماضي.

وأرجع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد المكسيكي جزئيا إلى تراجع الاستثمار الخاص منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منصبه في أول كانون أول/ديسمبر 2018 حيث حمل الرئيس اليساري القومي سياسات اللبيرالية الجديدة لسلفه المسئولية عن تدهور الأوضاع في البلاد.

وقال البنك المركزي المكسيكي إنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بما يتراوح بين 1ر1% و1ر2% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت تقديراته السابقة تتراوح بين 3ر1% و3ر2%.