الكويت: تعليق استخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للتنقل من والى الكويت.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية -في بيان صحفي اليوم الخميس- إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الكويت، لمواجهة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وأضافت أنه سيتم استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج، في حال خروجهم بالبطاقة المدنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت، في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.

وأوضحت أن هذا الإجراء موقت، ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ الكويتية، على الدول التي زارها القادم قبل وصوله للكويت، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.