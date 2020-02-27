شركات السياحة: إلغاء سفر الحاصلين على تأشيرة العمرة بدءًا من اليوم

• غرفة السياحة: إلغاء سفر نحو 500 معتمر من مطار القاهرة.. ووصول تعليمات للمطارات بوقف سفر رحلات العمرة

كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة، عن وصول تعليمات من سلطة الطيران المدني السعودية لعدد من المطارات المصرية، بإلغاء رحلات العمرة للمملكة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أنه تم إلغاء عدد من رحلات العمرة صباح اليوم من مطارات القاهرة وبرج العرب، مشيرا إلى أنه تم إعادة أكثر من 500 معتمر كانوا متوجهين لأداء العمرة عبر رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة.

وتابعت المصادر، أنه تم أيضا إلغاء الرحلة رقم 300 التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية التي كانت من المقرر أن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 12:30 ظهر اليوم.

كانت السلطات السعودية قد أوقفت، مساء أمس، إصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة للمملكة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط السعودية إلغاء سفر جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة سواء كانوا مجموعات أو أفراد من تاريخ اليوم 27 فبراير الجاري وحتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه تم إعفاء كل التذاكر الصادرة بحجز مؤكد للمملكة العربية السعودية من أي قيود أو غرامات عند إعادة الحجز أو تغيير خط السير أو الاسترداد أو التخلف عن السفر.