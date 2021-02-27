الدنمارك: تطعيم أكثر من 37 ألف و500 شخص ضد كورونا في 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هوينيكه على تويتر، اليوم السبت، أن بلاده تمكنت من تطعيم أكثر من 37 ألف ضد كورونا في يوم واحد.

جاء ذلك في إطار التجربة العامة التي تجريها الوزارة لذروة مرحلة حملة تطعيمات كورونا.

وأوضح الوزير أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أمس الجمعة وصل إلى 37 ألف و500 شخص، منهم 36 ألف و564 شخصا أخذوا الجرعة الأولى من التطعيم و990 شخصا آخرين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

وأضاف هوينيكه أنه بذلك تجاوز عدد الدنماركيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 412 ألف شخص فيما بلغ عدد الذين تلقوا جرعتي اللقاح نحو 182 ألف شخص.

وحسب البيانات الصادرة عن هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الدنمارك تعتبر حتى الآن الدولة صاحبة أكبر نسبة تطعيم ضد كورونا مقارنة ببقية دول التكتل، وأعلن هوينيكه أن نسبة الحاصلين على الجرعة الاولى من اللقاح في بلاده وصلت إلى 1ر7% من إجمالي عدد السكان، فيما وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الثانية إلى 1ر3%.

وهدفت المناطق الدنماركية في التجربة العامة أمس إلى اختبار ما إذا كانت هي ومراكز التطعيم لديها على استعداد لإعطاء تطعيمات في يوم واحد تزيد بصورة ملحوظة عن التطعيمات التي تم إعطاؤها حتى الان.

يشار إلى أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية في كوبنهاجن تستهدف الوصول إلى القدرة على تطعيم 100 ألف مواطن يوميا في حال توافر المزيد من اللقاحات.

ومن المتوقع أن يصل إلى الدنمارك (5 ملايين نسمة) مليون جرعة من لقاح كورونا في مارس المقبل، على أن يتضاعف هذا العدد في أبريل المقبل.

وكانت وكالة أنباء (ريتساو) ذكرت أن عدد الجرعات التي وصلت إلى الدنمارك في شباط/فبراير الجاري بلغ قرابة 382 ألف جرعة.