وفود شعبية تشارك في دعم إطروحات البطريرك الماروني حول حياد لبنان



انطلقت وفود شعبية لبنانية اليوم السبت إلى صرح البطريركية المارونية في بكركي شمال شرق بيروت دعماً لمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي حول حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي لدعمها.



وانطلقت وفود من عدد من مجموعات الحراك الشعبي (حراك 17 أكتوبر 2019) من مناطق لبنانية مختلفة، إلى الصرح البطريركي بينما لم تشارك مجموعات أخرى من الحراك الشعبي.



كما توافد إلى الصرح البطريركي مناصرو عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب اللبنانية"، وحزب "الأحرار".



وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية وبعضهم حمل أعلام حزب "القوات اللبنانية" وأعلام حزب" الكتائب اللبناني"، وألصقوا صور البطريرك الماروني على سياراتهم.