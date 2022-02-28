الجزائر: مشاريع استثمارية ضخمة مع قطر والكويت

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد عن مشاريع استثمارية ضخمة مع دولتي قطر والكويت، معربا عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية مع هذين "البلدين الشقيقين".

كان تبون، زار قطر والكويت، الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس تبون، كلف الحكومة خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم الأحد، بـ"إنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية لمشاريع استثمارية ضخمة مع الشركاء في دولتي قطر والكويت الشقيقتين، ضمن لجان مشتركة كبرى".

وكشف ذات المصدر أن هذه المشاريع تخص قطاعات الصناعة ،والزراعة والسياحة والنقل والسكن.

وأبرز ذات المصدر أن تبون، أمر وزير النقل، بإطلاق الدراسات التقنية، فورا لمد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب الكبير، بين الجزائر العاصمة وبين ولايتي تمنراست وأدرار اقصى جنوبي البلاد.

وطالب تبون، من وزير الزراعة، بتحضير أحسن الظروف لتجسيد مشاريع استثمارية واعدة مُدرّة للثروة ومناصب الشغل في شعب متعددة، منها إنتاج الحليب، واللحوم الحمراء، والزيوت والسكر.

وأكد تبون، على الاستعدادات لبناء مستشفى عصري بشراكة جزائرية- قطرية- ألمانية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، في قطاع الموانئ، ولاسيما توسيع ميناء جن جن بولاية جيجل شرقي البلاد.

وثمن الرئيس الجزائري فتح خط بحري مع موريتانيا، وأمر بفتح خط مماثل مع العاصمة السنغالية داكار في أقرب الآجال.