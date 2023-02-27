وزير التعليم: مشروع لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة بصدد البدء في مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية، مشددا على أهمية العلاقات المصرية الألمانية خاصة في مجال التعليم، ومجالات التعاون المشترك الكثيرة في العديد من المشروعات التعليمية؛ لتدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية، وتدريب القيادات التربوية، وتطوير مناهج اللغة الألمانية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع رئيس معهد جوته البروفيسور كارولا لينتز والوفد المرافق لها حيث تم مناقشة عدد من المشروعات في مجال دراسة وتدريس اللغة الألمانية في مصر.

وأشار حجازي إلى اهتمام الوزارة باللغة الألمانية وتدريسها بالمدارس المصرية، وإقبال عدد كبير من الطلاب على دراستها، متمنيًا مزيد من التعاون المثمر من خلال تفعيل برامج جديدة؛ لخدمة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبها أعربت رئيس معهد جوته عن سعادتها بانتشار اللغة الألمانية في مصر مما يسهم في زيادة التعاون والعلاقات بين البلدين، مشيدةً بالتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومعهد جوته، مؤكدةً أن المعهد يدعم مجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف خلق نظام تعليمي حديث مبنى على المشاركة، ويلبي احتياجات المجتمع، كما يعمل المعهد على تقديم برامج التدريب المستمر لمعلمي اللغة الألمانية.

وناقش اللقاء متابعة تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع معهد جوته في فبراير 2022 والتي تهدف إلى ترسيخ التعاون في دراسة وتدريس اللغة الألمانية، والتأهيل والتطوير المهني لمعلمي اللغة الألمانية، وكذلك تأهيل المعلمين والقيادات المدرسية، وتوفير الفرصة للطلاب المتميزين للحصول على المنح المخصصة لتعلم اللغة الألمانية، والمشاركة في برامج التبادل للطلاب والمعلمين، وإيفاد الخبراء في مجالات التربية والتعليم.

كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون في عقد دورات تدريبية عن التعلم الرقمي؛ لتنمية مهارات المعلمين ونقل خبراتهم إلى زملائهم بما يضمن الاستدامة، ودراسة تنظيم مسابقة لاجتياز الطلاب للغة الألمانية بحيث يحصل الطلاب الفائزون على فرصة السفر لألمانيا تشجيعًا لهم.

حضر اللقاء الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزير، ومني أيوب مستشار الوزير للتعليم الخاص والدولي، ونجلاء زكريا مدير تنمية مادة اللغة الألمانية، ومن معهد جوته سوزانا هوون المدير الإقليمي لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيباستيان فوتر مسئول قسم اللغة في معهد جوته القاهرة، وداليا شلبي مسئول قسم التعاون التربوي.