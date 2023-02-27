 محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات لعدد من القيادات التنفيذية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات لعدد من القيادات التنفيذية

عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 11:46 ص

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت تكليف المهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز الداخلة نقلًا من سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيل حنفي رئيسًا لمركز الفرافرة نقلًا من رئاسة مركز الداخلة، وكمال إبراهيم مساعدًا للمحافظ لشئون المراكز نقلًا من رئاسة مركز الفرافرة.

وأوضح المحافظ، أن القرار يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحين الإعلان عن شغل الوظائف وفقًا للوائح القانونية.


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