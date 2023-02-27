تقرير: بيتر أوبي يفوز بمعقل الحزب الحاكم في لاجوس بنيجيريا

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فاز بيتر أوبي المرشح للرئاسة النيجيرية في ولاية لاجوس، حيث تغلب على مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "كابل" النيجيرية نقلا عن مصدر لم تسمه.

وتساهم لاجوس في نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد بأفريقيا. ومنذ 1999، صوتت الولاية لأحزاب يدعمها تينوبو الذي لطالما كان أكثر سياسي ذي نفوذ في لاجوس.

ولدى نيجيريا 36 ولاية ومنطقة العاصمة أبوجا. وحتى الآن لم تعلن سوى ولاية واحدة نتائجها من الانتخابات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وظهر أوبي كالمرشح الأوفر حظا لأن يصبح الرئيس المقبل للبلاد في الكثير من استطلاعات الرأي قبل انتخابات يوم السبت.