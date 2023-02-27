بشار الأسد يستقبل سامح شكري في دمشق



أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن الرئيس بشار الأسد، استقبل اليوم الاثنين سامح شكري وزير الخارجية الذي بدأ زيارة لدمشق ضمن جولة تشمل أيضا تركيا.

جاء ذلك حسبما أفادت به الوكالة السورية في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصل سامح شكري إلى دمشق صباح اليوم في زيارة للتأكيد على التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال.

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، الوزير شكري في مطار دمشق الدولي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية عن زيارة للوزير شكري إلى سوريا وتركيا، لنقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

ويؤكد وزير الخارجية، في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.