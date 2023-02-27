كمبوديا: مرض إنفلونزا الطيور تحت السيطرة بعد تعافي مصاب الأسبوع الماضي

قالت السلطات في كمبوديا، إن وضع مرض إنفلونزا الطيور تحت السيطرة، عقب تعافي رجل مصاب الاسبوع الماضي، والتأكد من عدم إصابة أكثر من 24 شخصا بالمرض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أور فانديني سكرتيرة الدولة والمتحدثة باسم وزارة الصحة القول، إنه ثبتت سلبية إصابة والد طفلة (11 عاما) توفيت بعد إصابتها بفيروس "إتش 5 إن 1"، وذلك عقب أن تلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

وأضافت أنه لم تثبت إصابة أي من الـ29 شخصا الذين خضعوا للاختبار، وبينهم 16 شخصا من المخالطين و13 شخصا ظهرت عليهم أعراض مماثلة للإنفلونزا.

وأوضحت المتحدثة أنه على الرغم من أن ما تم التوصل إليه يخفف المخاوف بشأن ما إذا كان يمكن للفيروس الانتقال بين البشر، لم يحسم المسؤولون أمرهم بشأن الخطورة.