اعتصام أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن لتأبين الطيار الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

اعتصم العشرات أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن في المكان الذي أشعل فيه المهندس بسلاح الجو الأمريكي، آرون بوشنل، النار في نفسه، احتجاجا على الحرب الدموية في قطاع غزة.

وطالب المعتصمون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «الغد»، صباح الثلاثاء.

ونظم المشاركون تأبينا لـ«بوشنل»، الذي أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية يوم أمس رفضا للإبادة الجماعية في غزة، وأعلن البنتاغون لاحقا وفاته متأثرا بجراحه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المتضامنين مع مهندس سلاح الجو الراحل، تركوا عبارات تعاطف على لوحات أمام ساحة السفارة الإسرائيلية.

وخلال الوقفة، أحرق المشاركون علما إسرائيليا، وقال أحدهم «هذا تضامنا مع بوشنيل الذي أحرق نفسه، أقل شيء يمكننا أن نحرق العلم الصهيوني».

وشارك في الوقفة عدد من اليهود الرافضين للعدوان الإسرائيلي، وظهر المشاركون وهو يضعون الوشاح الفلسطيني على أكتافهم، مرددين هتافات ضد الاحتلال.

وتتواصل المظاهرات في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وعدة مدن أمريكية، للمطالبة بوقف العدوان، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين.

وأشعل الجندي الأمريكي النار في نفسه، ونُقِلَ إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة تُوفي على إثرها في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجندي قال وهو يشعل النار في نفسه، إنه لن يكون متواطئا في إبادة جماعية، هاتفا «حرروا فلسطين».

Here outside the Israeli Embassy in Washington DC, Palestine supporters mourn the self-immolation of Aaron Bushnell.



Here, yesterday, the active duty soldier set himself on fire in uniform.



His last words were “Free Palestine.” pic.twitter.com/V5O72eSpev — Ford Fischer (@FordFischer) February 26, 2024

9) "Aaron, Aaron you will see! Palestine will be free!"



A participant repudiated the use of the term "patriots" and said she could never be patriotic to a country that supports genocide.



"This country will not free us, it will never free us. We must escalate the situation."… pic.twitter.com/KTbtBpv0M0 — Ford Fischer (@FordFischer) February 27, 2024