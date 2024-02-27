 فرنسا تدين دعوة وزير إسرائيلي لبناء وحدات سكنية جديدة بالضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 فبراير 2024 7:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تدين دعوة وزير إسرائيلي لبناء وحدات سكنية جديدة بالضفة الغربية المحتلة

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 6:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 6:50 م

نددت فرنسا بدعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، مؤخرا إلى الموافقة على بناء 3 آلاف و300 وحدة سكنية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي مشروع بناء أو توسيع أي مستوطنة غير قانونية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن باريس تعارض "السياسة الاستيطانية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتدين بشدة دعوة الوزير الإسرائيلي سموتريتش للموافقة على خطة بناء 3300 وحدة سكنية غير قانونية في الضفة الغربية"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشار البيان إلى أن فرنسا صرحت في 21 فبراير الجاري بوجوب وقف "السياسة الاستيطانية" الإسرائيلية.

وأكد أن الاستمرار في "السياسة الاستيطانية يتنافى مع هدف إقامة دولة فلسطينية ويشكل عائقا أمام ضمان السلام الدائم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك