وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: الانتخابات ستجرى في موعدها

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أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن " الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".

ولم تحدد الوكالة "نوع" الانتخابات المشار إليها لكن الراجح أن الأمر يتعلق بالانتخابات الرئاسية المفترض ان تجرى في ديسمبر المقبل.

واتهمت الوكالة في برقية لها تحت عنوان: "على أتباع المخزن (وتقصد النخبة الحاكمة بالمغرب) الالتفات نحو قصرهم وملكهم"، النظام المغربي بنشر أكاذيب عن الجزائر.

وأضافت: "نصيحة ودية لأتباع المخزن: التفتوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية (قصر الرئاسة الجزائري). ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".