كوريا الجنوبية: وزارة الصحة تصعد تحذيرها بفرض عقوبات على الأطباء المتدربين

أكد وزير الصحة في كوريا الجنوبية تشو كيو-هونج، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء المتدربين سيواجهون عقوبات قانونية، تشمل تعليق التراخيص الخاصة بهم، ما لم يعودوا إلى العمل بحلول الموعد النهائي يوم الخميس المقبل، في تصعيد للتحذيرات ضد الآلاف من الأطباء المبتدئين الذين غادروا المستشفيات احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة طلاب كليات الطب.



وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن نحو تسعة آلاف طبيب من المتدربين لم يذهبوا لمواقع عملهم لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة أعداد القبول في كليات الطب بنحو ألفي طالب العام المقبل.



ونقلت الوكالة عن الوزير تشو قوله للصحفيين "سنواصل الرد بموجب القانون ومبدأ العمل الجماعي غير القانوني.. نحث الأطباء المتدربين الذين غادروا أماكن عملهم على العودة بحلول يوم الخميس. وإذا فعلوا ذلك، فلن يحاسبوا على أفعالهم السابقة".



وأضاف: "اعتبارا من أول مارس، لن يكون هناك مفر من تعليق التراخيص وبدء الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن العودة للعمل".



وأوضح تشو أن السلطات ستجري تفتيشا ميدانيا في 50 مستشفى بحلول نهاية هذا الأسبوع للتحقيق في توقف الأطباء المتدربين عن العمل.



وحذر النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو شفهيا من أن الحكومة قد تمنع الأطباء المتدربين من الاستقالة بموجب القانون.



وترك الآلاف من الأطباء المتدربين والمقيمين في المستشفيات الشاملة في العاصمة سول وأماكن أخرى العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب لمعالجة النقص في عدد الأطباء.