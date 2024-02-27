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الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة مأساة

العريش (مصر) (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 2:12 م

أكدت ناتالي بوكلي، نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يزداد سوءًا يومًا بعد يوم جراء نقص المياه والغذاء والأدوية لأكثر من مليوني شخص"، وأن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة بكل المقاييس وانتهاك للقانون والأعراف الدولية"، مناشدة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة.

وأشارت بوكلي إلي "صعوبة عمل المنظمة في القطاع بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية واستهداف المنشآت التابعة للمنظمة واستهداف العاملين بها"، مؤكدة أن العدد الهائل من الضحايا الفلسطينيين في غزة أمر مروع، لافتة إلى أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

ولفتت إلى زيارة قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام عبر بوابة معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال وصول بوكلي إلى محافظة شمال سيناء وهبوطها في مطار العريش، على متن طائرة خاصة واستقبالها اليوم من قبل نائب المحافظ اللواء هشام الخولي، وفق ما نشرته صفحة محافظة شمال سيناء على صفحتها بموقع "فيسبوك".


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