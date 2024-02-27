كولر: وسام أبو علي مهاجم شرس

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أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بأداء المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تسجيله ثنائية في الفوز العريض على بلدية المحلة بنتيجة 5-1 مساء الثلاثاء في بطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لقد تابعت وسام أبو علي بشكل شخصي قبل التعاقد معه، وأعرف قدراته فهو لاعب شرس ومقاتل".

واستدرك المدرب السويسري "لكن (وسام) تعرض للإصابة بعد انضمامه للأهلي، ومع الوقت سيكون قادرا على المشاركة لمدة ٩٠ دقيقة".

وتطرق المدير الفني للحديث عن الحضور الجماهيري، مؤكدا أن جماهير الأهلي بالملايين، ومن المهم بالنسبة للاعبين ولكرة القدم في مصر أن يكون هناك حضور جماهيري داخل الاستاد والتواجد في جميع المباريات لدعم الفريق.

يذكر أن وسام أبو علي انضم لصفوف الأهلي قادما من سيريوس السويدي مقابل 1.3 مليون دولار في يناير الماضي، ووقع عقدا لأربعة مواسم ونصف.