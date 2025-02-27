أمريكا وروسيا تبحثان في إسطنبول استئناف عمل سفارتي البلدين

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وصل وفد روسي مقر القنصلية الأمريكية في إسطنبول، الخميس، لمناقشة استئناف عمل سفارتي البلدين في إطار المساعي الرامية لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقد اجتماع بين وفدين روسي وأمريكي بمدينة إسطنبول الخميس.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة التي يزورها، أن اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي سيبحث استئناف عمل سفارتي البلدين.

وأضاف أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين سيعملون على معالجة المشاكل التي تراكمت في عهد الإدارة السابقة بواشنطن.

وفي 12 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير، محادثات روسية أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.