إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية تستعد لتسريح ما يصل إلى 50% من قوتها العاملة

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تستعد إدارة الضمان الاجتماعي لتسريح 7 آلاف موظف على الأقل من قوتها العاملة البالغة 60 ألف موظف، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على خطط الوكالة لكنه غير مخول بالتحدث علنا.

وبحسب مصدر ثان تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن نسبة تخفيض القوة العاملة في إدارة الضمان الاجتماعي قد تصل لنسبة مرتفعة بواقع 50%.

وليس من الواضح كيف ستؤثر عمليات التسريح بشكل مباشر على مستحقات 5ر72 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي، ومنهم متقاعدون وأطفال يتلقون مزايا التقاعد والإعاقة.

ومع ذلك، يحذر نشطاء ومشرعون ديمقراطيون من أن عمليات التسريح ستقلل من قدرة الوكالة على خدمة المستفيدين في الوقت المناسب.

ويقول البعض إن تخفيض القوة العاملة يعد في الواقع تخفيضا للمزايا.

وتأتي عمليات التسريح ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المكثفة لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وذلك من خلال وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها إيلون ماسك، مستشار الرئيس دونالد ترامب.