استقبال جماهيري لأسرى فلسطينيين محررين في رام الله

وصل أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من سجن "عوفر" الإسرائيلي إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، فجر الخميس، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، وصلت حافلة تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين رفقة طواقم من الصليب الأحمر الدولي إلى قصر الثقافة في مدينة رام الله، حيث كانت عائلاتهم في انتظارهم.

وأضافت أن وصول الحافلة تزامن مع تعالي هتافات الحشود بالتهليل والتكبير.

ومع بدء نزول الأسرى من الحافلة، استقبلهم ذووهم، وبينهم أمهات، بالأحضان، في مشهد اختلطت فيه الدموع بمشاعر الفرح.

وظهر الإعياء على بعض الأسرى، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

من جانبها، قالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، في تصريحات صحفية على هامش استقبال الأسرى المحررين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن الأسرى "بلباس عليه عبارات عنصرية وتحريضية، لكن تم تزويدهم بملابس بديلة".

وأضافت أن الأسرى أخبروها بإصابتهم بأمراض جلدية، وبعضهم طلب إجراء فحوصات طبية.

وقال الأسير المحرر سعيد ذياب، من مدينة قلقيلية، في تصريحات تلفزيونية، إنه كان محكوما بالسجن 27 عاما أمضى منها 18 عاما.

ووصف ذياب، شعوره بأنه "كمن عاد من الموت إلى الحياة مرة أخرى".

وعبر عن امتنانه "للشهداء الذين عبدوا طريق الحرية لهم".

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، أفاد بأن عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم الليلة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن الدفعة السابعة المؤجلة في إطار صفقة التبادل يبلغ 43.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الحافلة التي وصلت إلى قصر رام الله الثقافي كان تقل 37 أسيرا.

فيما نقلت سيارة إسعاف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسيرا فلسطينيا من مدينة بيت لحم (جنوب) إلى مستشفى في الضفة، بعدما تسلمته من مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بالقدس المحتلة حيث كان غارقا في غيبوبة.

وإضافة لهؤلاء، وصل 5 أسرى من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة.

ومن بين أسرى القدس الخمسة، وصل الأسير عاهد النتشة وهو مقيّد اليدين حتى باب منزله، وفق مكتب إعلام الأسرى التابع لـحماس.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير الماضي، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.

وكانت آخر دفعة، ليل الأربعاء/الخميس، وضمت جثث 4 محتجزين إسرائيليين.