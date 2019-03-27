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مقتل امرأة بسبب فيضانات في نيوزيلندا

ولينجتون - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 10:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 10:40 ص

لقيت امرأة حتفها بعد أن جرفتها مياه الفيضانات الناجمة عن هطول قياسي للأمطار على الساحل الغربي لجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا.

وذكرت الشرطة أن المرأة، 66 عاما، خرجت على ما يبدو من سيارتها في منطقة "أراهورا فالي" شمالي هوكيتيكا، وحاولت تجاوز مياه الفيضانات على قدميها.

وقال مسؤول الشرطة بيتر باين، في بيان: "لقد جرفها تيار عنيف من المياه في أراهورا فالي رود".

وذكر المعهد الوطني لأبحاث المياه والأحوال الجوية عبر "تويتر" أنه على مدار الساعات الـ48 الماضية سجل أعلى معدل لهطول الأمطار خلال هذه الفترة في نيوزيلندا.

وظلت حالة الطوارئ سارية في مقاطعة ويستلاند بعد أن تسببت الفيضانات في إغلاق طرق عدة وعمليات إجلاء.

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