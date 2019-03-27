بومبيو يحذر من احتمالية فرار 2 مليون لاجئ إضافي من فنزويلا باتجاه دول مجاورة

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء الإدلاء بشهادته أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، من أن نحو 2 مليون لاجئ إضافي قد يفرون من فنزويلا باتجاه دول أمريكا اللاتينية المجاورة.

وأضاف بومبيو قائلا إن هؤلاء اللاجئين سينضمون إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ فنزويلي فروا بالفعل خلال السنوات الأخيرة هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أنهكت البلاد.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن هذا الأسبوع شهد انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء واسعة من البلاد، في علامة أخرى على انهيار البنية التحتية لفنزويلا.

وألقى بومبيو باللائمة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جراء المشاكل الاقتصادية في البلاد، قائلا إن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة قائمة قبل فرض واشنطن عقوباتها على فنزويلا هذا العام.

وتابع بومبيو قائلًا إن ضعف الدور السياسي لمادورو قد أدى أيضًا إلى ظهور علامات مقلقة لحدوث ارتفاع في معدلات الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

واستطرد بومبيو قائلا إن الولايات المتحدة ستدعم الشعب الفنزويلي، ولكنه حذر من أن الطريق نحو تعافي البلاد سيكون طويلا.

وأخبر بومبيو أعضاء لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي بإن تحقيق هذا الأمر يستغرق عملا لسنوات كي يستطيع الشعب الفنزويلي النهوض من جديد.

ويتهم مادورو واشنطن بأنها السبب وراء المشاكل التي تعاني منها فنزويلا، بما في ذلك أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، والذي قال إنها ناجمة عن هجمات إلكترونية من قبل الولايات المتحدة والمعارضة.

ولم تعد الولايات المتحدة تنظر إلى مادورو كرئيس شرعي لفنزويلا وقد حولت اعترافها لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

ومن المقرر أن يعقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثات اليوم الأربعاء مع زوجة جوايدو، فابيانا روزاليس ، التي توصف بأنها "السيدة الأولى" للبلاد.