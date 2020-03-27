مساعد وزير الصحة: إطلاق منصة إلكترونية للفرق الطبية لمواجهة كورونا

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تبدأ أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر"المركز القومي للتدريب بالعباسيه سابقا"، في بث المحاضرات التعليمية للأطباء وللعاملين في المجال الصجي وكذلك في جميع المواد الدراسية لطلبة الدبلوم الثانوي الفني للتمريض لجميع المدارس التمريضية التابعه لوزاره الصحة علي مستوي الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للاهتمام بالتعليم عن بعد ومواكبة طرق التعليم الحديثة.

وقال محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر ورئيس الأكاديمية، أنه جاري إعداد منصه الكترونية تعليمية خاصة بالأكاديمية وذلك لأول مره في تاريخ الأكاديمية، لافتا

إلي بدء عمل موقع خاص علي شبكه الانترنت، لبداية تقديم الأكاديمية لخدمات التعليم عن بعد.

وذكر مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني ورئيس الأكاديمية، أن هذه الخطه الموضوع للحفاظ علي صحة ومستقبل الطلبة ومستواهم العلمي بدون تأثير من الظروف الاستثنائيه التي نعيشها حاليا، وللحفاظ علي المسيرة التعليمية والعملية مع استمرارها.

من جانبها قالت الدكتورة علا خير الله مدير الأكاديمية، أن الأكاديمي تساهم في التعليم الطبي لافراد الطاقم الطبي، وكذلك التوعيه للمواطنين.

وقالت خيرالله، أن الأكاديمية اتخذت تلك الإجراءات لتواجه جائحه فيروس كرونا (كوفيد19)، عن طريق بث العديد من المحاضرات، والفيديوهات التي تم اعدادها بالأكاديمية لمواجهة الفيروس.