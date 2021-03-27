78 دولة تشارك فى بطولة العالم للسلاح بمصر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح للشباب و الناشئين التى تنظمها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل أسماء الدول المشاركة فى المنافسة و التى وصلت إلى 78 دولة لما فيهم مصر البلد المنظم .

وتضم قائمة الدول كلا من: الجرائر و أنجولا و الأرجنتين و أرمينيا و النمسا و أذربيجان و بيلاروسيا و بوليفيا وبلغاريا و البرازيل و كندا و كاب فيردى و تشيلى و كولومبيا و كوستاريكا و كوت ديفوار و كرواتيا و الدنمارك و إيستونيادو فنلندا و جمهورية التشيك و فرنسا و إسبانيا و جورجيا و غانا و اليونان و الصين و إيران و العراق و ايسلندا و ايرلندا و إسرائيل و جاميكا و الأردن و كازاخستان و ليبيا و لبنان و ليتوانيا و لوكسمبرج وكاراجيسزتان و كوريا و الكويت و لاتفيا و مولدوفا و المكسيك و ناميبيا و نيجيريا و و جزيرة ايسلندا و مقدونيا و نيكواجو و هولندا و عمان و بنما و براجواى و بيرو و الفلبين و بولندا و البرتغال و بورتريكو و قطر و. ورومانيا و روسيا و أفريقيا الوسطى و صربيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و السنغال و السويد وسويسرا و تونس و تركيا و الإمارات و أوكرانيا و أمريكا و أوزباكستان و فينزويلا و توجو بالإضافة إلى مصر .

وقال عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح أنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية على بدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

كما أكد الحسينى، على مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين التى تقام على أرضها خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وقال الحسينى، إن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، كما أكد على مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث إن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.