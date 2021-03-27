السيطرة على حريق بنفق المشاة بجوار محطة قطارات الزقازيق دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على على الحريق الذي نشب بمنطقة نفق المشاه أسفل السكك الحديدية، وذلك بعد الدفع بـ5 سيارات حماية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بجوار بنفق المشاة التابع للسكة الحديد.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد 5 سيارات إطفاء، وجرى إخماد الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو ضحايا.