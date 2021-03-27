



لم يفلح فجر اليوم الجديد في إزالة آلام الأمس، فبعد حادث قطاري سوهاج الذي تسبب في وفاة 32 شخصا وإصابة 165 آخرين، استيقظ المصريون على نبأ لا يقل قسوة، وهو انهيار منزل مكون من 10 طوابق في منطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس.



وانتقل محررو الشروق إلى موقع الحادث، وأفادت مصادر بأن المنزل مأهول بالسكان وكان يستخدم صاحبه الطابق الأرضي كمصنع ومخزن للأقمشة والملابس الجاهزة، بينما أفادت أنباء -لم يتم تأكيدها بشكل رسمي حتى الآن- عن وقوع انفجار في المصنع سبق انهيار العقار. للتفاصيل هنا



• تاريخ مسبق



تقسيم «عمر بن الخطاب» أعاد إلى الأذهان، بيان وزارة التنمية المحلية الصادر منذ حوالي شهر، وبالتحديد في 17 فبراير 2021، والذي جاء في نصه أن الجهات المعنية تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدأت بشن حملات على المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب في جسر السويس؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بالتصدي بكل حزم للورش والمخازن غير المرخصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 4 مخازن للأقمشة، علاوة على رفع عدادات الكهرباء عن عدد آخر من المخازن، مشيرًا إلى أنه تم رفع كميات كبيرة من الأقمشة، كان أصحاب المخازن والورش يشغلون بها الجوانب الفارغة بين العقارات، وهو ما كان يعوق حركة المواطنين.



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• الإعلامي أسامة كمال يفجر إنذارا بشأن مخازن منطقة عمر بن الخطاب



سبق بيان النيابة العامة تحذيرا أطلقه الإعلامي أسامة كمال في برنامجه «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»؛ بسبب تحويل الشقق السكنية إلى مخازن غير مرخصة تعاني من غياب وسائل الأمان وسوء تخزين الأقمشة والمخازن.









• استجابة برلمانية



استجاب النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لنداء الإعلامي أسامة كمال، وتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن التقرير الذي عرضه برنامج «90 دقيقة» بشأن تحويل منطقة سكنية بجسر السويس لمخازن أقمشة.