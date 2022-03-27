محافظ الإسكندرية: إزالة ٧٨ بناءً مخالفا بالأحياء

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إزالة ٧٨ بناءً مخالفا اليوم الأحد، على مستوى الأحياء، مشددا في بيان له على الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وشنت وحدة الإزالة الفورية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسي حملة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بملعب كرة قدم بدون ترخيص فى منطقة السيوف، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع، ٧١ قرارا إزالة بمنطقة أبيس وخورشيد عبارة عن تعديات على الاراضى الزراعية على مساحة ١١٠٠متر تم خلالها إزالة المخالفات بالكامل.

وقام حي العامرية ثانٍ برئاسة اللواء أشرف بهجت، بشن حملة أسفرت عن غزالة مبانٍ من الطوب الابيض بقرية الجريسات وإزالة أعمدة بالدور الثالث علوي بمنطقة الناصرية القديمة.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة لإيقاف أعمال هدم مخالف بالعقار الكائن ٦٩ طريق الجيش الدور الخامس عشر تم إزالة حوائط مخالفة والتحفظ على سيارة نقل والمعدات المستخدمة فى المخالفة ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وشهد حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملة إزالة فورية لشقة بالدور السادس في العقار الكائن شارع السماليهي منطقة البيطاش، وإزالة أعمال مخالفة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع المدينة منطقة أبو تلات.

وواصل حي المنتزة أول حملاته برئاسة المهندسة جيهان مسعود للتصدى لأعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ارض شاكوس والتحفظ على موتور ونش، وإيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن كوبري الثلاثين منطقه خورشيد والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، فضلا عن إيقاف أعمال بناء بشارع المستجد السيوف قبلي، وتم إزالة حوائط بالميزانين.

وجارٍ اتحاذ الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين.