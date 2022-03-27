نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حفل تقييم العروض الرياضية، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية الرياضية، بمشاركة 50 تلميذ من إدارة ور سيناء التعليمية.

وشهد الحفل محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، و الدكتور ياسر إبراهيم، رئيس لجنة تقييم العروض الرياضية بوزارة التربية والتعليم، و سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وأميرة عباس، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، ومحمد الكرادوي، مدير إدارة الأنشطة، ونجم الدين بخيت موجه التربية الرياضية، وطلبة جميع حسان موجه التربية الرياضية ومحمود محمد جاد الله، وكان في استقبال علي سمير مدير مدرسة الزهور الثانوية التي استضافت الحفل،

و قدم التلاميذ عرض رياضي متميز تضمن عدد من التشكيلات الرياضية و التمرينات البدنية المتنوعة، وكتب تلاميذ مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء كلمة" مصر" بأجسادهم في عرض رياضي على انغام الاغاني الوطنية، بالإضافة لعدد من التشكيلات الرياضية التي حملوا فيها اعلام مصر ، و ارتدى التلاميذ الزي الفرعوني والملابس الرياضية

و أشاد محمد عقل، وكيل وزارة التربية التعليم بجنوب سيناء، بالعرض الرياضي المتميز والجهد المبذول من قبل توجيه التربية الرياضية وتعاون إدارة مدرسة الزهور الابتدائية.

وأكد وكيل وزارة التعليم على أهمية الأنشطة الرياضية في بناء الشخصية لكونها تساعد على التفوق، لكون التفوق والعلم يحتاج لجسد سليم، وتعد هذه العروض الرياضية من الأنشطة الهامة التي ترفع اللياقة البدنية لدى تلاميذ وطلاب المدارس .

وقد قام بوضع مادة العرض والتدريب عبد الستار عبد اللطيف، مسؤول العروض الرياضية، وأشرف على التدريب أيمن أبوزيد، موجه التربية الرياضية بإدارة طور سيناء التعليمية.