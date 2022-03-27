رضا هيكل يعود لطائرة الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالدوري

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نجح مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، في الحصول على تعاقد رضا هيكل لاعب الفريق السابق والذي احترف مطلع الموسم الحالي بنادي سيسكا صوفيا البلغاري.

ومن المقرر، أن يستكمل هيكل باقي مباريات الموسم رفقة الفريق الأبيض عقب نهاية تعاقده مع فريقه البلغاري.

ويستعد أبناء القلعة البيضاء لخوض مباريات نصف النهائي أمام الغريم التقليدي الأهلي والمحدد لها الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، على أن يصعد الفائز بمواجهتين إلى المباراة النهائية.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل بعد التعاقد مع الكوبي يوسڤاني هرنانديز والبرازيلي جواو رفاييل فيريرا.

وصعد الأهلي لهذا الدور بعد فوزه على نظيره هليوبوليس بنتيجة 2 - 0، وهي نفس النتيجة التي حققها الزمالك وتأهل عن طريقها لقبل النهائي بعد الفوز على سموحة السكندري.