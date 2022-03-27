روسيا: تدمير 1656 دبابة مدرعة أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح وتحديث المعدات العسكرية بالقرب من مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية صباح اليوم الأحد، إن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأكد كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفوف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف.

كما دمرت القوات الروسية بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفوف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.

وذكر المتحدث أنه تم أيضا تدمير مستودع صواريخ لمنظومات S-300 وBuk المضادة للطائرات في بلدة بليسيتسكوي قرب كييف، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وخلال اليوم الماضي، استهدفت الضربات الجوية الروسية 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بينها مركزان للقيادة، وثلاثة مستودعات ميدانية للأسلحة والذخيرة، و11 نقطة محصنة للوحدات الأوكرانية، و20 موقع تمركز للمعدات العسكرية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية.

وبلغ إجمالي الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية، 289 طائرة مسيرة، و1656 دبابة مدرعة، و169 راجمة صواريخ، و684 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1503 قطع من المركبات العسكرية الخاصة.