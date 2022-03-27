إزالة ٣١٠ مخالفات إشغال طريق بكفر الدوار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وقال مرزوق إن الحملة أسفرت عن إزالة ٣١٠ مخالفات إشغال "ثابت ومتحرك"، و٦٢ فرش متنوع بمناطق "شارع المحكمة، شارع الشهر العقاري، شارع دولي العكريشة، الإدكاوي، شارع بور سعيد، شارع الجيش، شارع عزيز المصري، وشارع الجمهورية".

وأشار إلى التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، وبإشراف أحمد حمزة نائب رئيس المدينة.