سيول: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة

قالت مصادر حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية تجري الاستعدادات في موقعها الرئيسي للتجارب النووية، من أجل إجراء تجربة نووية جديدة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «يونهاب» الكورية جنوبية.

وأوضحت المصادر، أن السلطات العسكرية والاستخباراتية في كوريا الجنوبية، رصدت مؤشرات على أن كوريا الشمالية تركز على ترميم النفق 3 في المنطقة الجبلية الشمالية الشرقية.

وأشارت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تريان أن كوريا الشمالية قد عملت ليبدو إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، صاروخا جديدا أكبر.

وتعتقد الحليفتان أن كوريا الشمالية اختبرت مرة أخرى صاروخ هواسونغ -15 الباليستي العابر للقارات يوم الخميس، وهو نفس النوع الذي أطلقته أواخر عام 2017، وفقا للمصادر. بينما أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في إطلاق صاروخ هواسونغ -17.

ويقترح تحليل استخبارات البلدين أن الصاروخ الذي تم اختباره، يشبه صاروخ هواسونغ-15، حيث أن لديه فتحتي محرك بينما يحتوي هواسونغ-17 على 4 فتحات. كما أن وقت احتراق محرك صاروخ المرحلة الأولى كان مشابها لصاروخ هواسونغ-15.

ويعتمد التحليل على بيانات من أصول استخبارات البلدين، بما يشمل بيانات قمر صناعي مزود بأجهزة استشعار حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وقد صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن الصاروخ الأخير، أطلق بزاوية مرتفعة، وطار نحو 1,080 كيلومترًا بارتفاع أقصى تجاوز 6,200 كيلومتر. وهو ما يمثل تقدما نظرا إلى أن صاروخ هواسونغ-15 طار 960 كيلومترا على ارتفاع أعلى بلغ 4,500 كيلومترا عند إطلاقه في عام 2017.

بيد أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تقلل من شأن القذيفة التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، باعتبارها نفس الصاروخ ولكن برأس حربي أخف، صُمم ليبدو وكأنه طار مثل صاروخ هواسونغ -17 الأطول مدى.

ظهرت تساؤلات حول ادعاء كوريا الشمالية بشأن إطلاقها الأخير، حيث أظهرت صورة كوريا الشمالية لعملية الإطلاق الأخيرة أن الصاروخ طار في سماء زرقاء صافية في بيونغ يانغ، على الرغم من أن الطقس كان غائمًا في العاصمة الكورية الشمالية وقت الإطلاق.

ويقول مراقبون إن كوريا الشمالية ربما استخدمت صورة لاختبار سابق في تقريرها لوسائل الإعلام الحكومية بشأن إطلاق هواسونغ -17 المزعوم.