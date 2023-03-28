ضبط أسمدة زراعية مدعمة مهربة في السوق السوداء بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية مركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 شكائر أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، ومخبزين سياحي بدون ترخيص، و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وكانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة حسن طاحونية ووليد جعفرمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.