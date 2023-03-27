انخفضت قيمة صادرات النفط السعودية، خلال شهر يناير الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 1.7%، لتبلغ نحو 82.1 مليار ريال مقابل 83.5 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2022.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، إن أسعار النفط كانت قد تجاوزت الـ100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022، فيما تتداول حاليا دون تلك المستويات.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن توقيعها اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وهو مشروع مشترك بين "أرامكو" وشركاء صينيين، هم مجموعتا "نورينكو" و"بانجين زينتشين" الصناعية.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 12.2 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مجموعة "بانجين زينتشين" في بيان لها على موقع "وي تشات"، أمس الأحد.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026، من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، وفقا لبيان من "أرامكو".

وستبدأ أعمال البناء في مجمع البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة.

وتابعت "أرامكو" في بيانها، أنها ستورد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى المجمع، الذي يجري بناؤه في مدينة بانجين في إقليم لياونينج الصيني.