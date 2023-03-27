البحرين تدين نشر إسرائيل عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة: انتهاك للشرعية الدولية

أدانت البحرين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، خلال الأسبوع الجاري، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية بيانا، أعلنت فيه "إدانة مملكة البحرين بشدة لقرار سلطات الاحتلال نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005".

وشددت الخارجية البحرينية، على موقف المملكة "الرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وفي وقت سابق، نشرت حكومة الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" و193 وحدة في مستوطنة "إفرات".

يذكر أن البيان الصادر في ختام اجتماع قمة شرم الشيخ بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، بمشاركة كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، نص على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".