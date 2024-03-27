تقرير: 130 نائبا بريطانيا يطالبون حكومتهم بتعليق صادرات السلاح لإسرائيل

وجه أكثر من 130 نائبا بالبرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة لتعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وورد في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وشددت الرسالة على أن عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفا، وأن 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن 80 % من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت، فضلا عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.​​​​​​​

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".