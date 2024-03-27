الدفاعات الجوية الروسية تسقط 210 طائرات مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات مسيرة أوكرانية خلال النهار، كما أسقطت 21 صاروخا من طراز "فامبير" و"هيمارس".

وقال بيان الوزارة: "في اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوريجيا، وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمواقع تجميع وتخزين المسيرات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين مواقعها وصدت ثلاث هجمات مضادة من قبل لواء الدفاع الأرضي "128" التابع لنظام كييف في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا أوكرانيا، وناقلتي جند مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا".

وفي اتجاه أفدييفكا، ونتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، قامت وحدات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي، ولينينسكوي، وتونينكو، وفوديانوي، وبيرفومايسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 255 جنديا ومركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات.