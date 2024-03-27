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أصدرت نادي مودرن فيوتشر نقل أحمد رفعت لاعب الفريق، بيانا عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

ويأتي ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وجاء نص بيان فيوتشر عن أحمد رفعت كالتالي:

{ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ } بحمد الله وفضله ثم دعوات الشعب المصري يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لإستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.