مي عمر عن أزمة مسلسل الأسطورة: أصدقائي هاجموني لأجل ركوب الترند‎!‎

قالت الفنانة مي عمر، إنها تشعر بالغضب عندما تتعرض للظلم أو عدم العدل، لا سيما عندما يأتي من ‏أشخاص كانت تعتقد أنهم أصدقاء. ‏

وتطرقت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» ‏مساء الثلاثاء، إلى الحديث عن أزمة واجهتها وزوجها المخرج محمد سامي في فترة سابقة بسبب مسلسل ‏محدد، حيث تعرضت لهجوم من بعض الفنانين والفنانات الذين سعوا وراء الترند حتى من بين أصدقائها ‏الذين هاجموها دون أي سبب. ‏

وأضافت أنه على الرغم من صعوبة الأزمة إلا أنها ساعدتها على معرفة حقيقة الأشخاص المحيطين بها ‏من يحبها بصدق ومن يتظاهر بذلك، قائلة: «في ناس هاجمتنا وكانت عاملة أصحابك وعلشان تأخذ ‏التريند طلعوا شتموا فينا بدون أي مشكلة، حد بس طالع يشتمك علشان يأخذ التريند». ‏

وأكدت أنها لم تشعر بالضيق الشديد من هذه الهجمات لا سيما مع مرور الوقت؛ لأنها كشفت المعدن ‏الحقيقي للكثير من الأشخاص، موضحة أنها صدمت في رأي العديد من الفنانين والفنانات الذين كانوا ‏يرسلون لها رسائل الحب والود قبل الأزمة ثم عادوا بعد حلها إلى التظاهر بالصداقة . ‏

وقالت مي إنها تعرضت للظلم في هذه الفترة لكنها تؤمن بأن الحق يعود في النهاية إلى أصحابه، معقبة: ‏‏«في الآخر الحق بيرجع لما حد يخرج وقت الأزمة ويشتمك ويغلط فيك بدون سبب، وهو المفروض عامل ‏نفسه صاحبك جدًا، وبعدها المشكلة تتحل ويرجع ثاني عايز يقول مش قصدي أعتقد أن ده معناه أن حقي ‏رجعلي». ‏

وواجه المخرج محمد سامي انتقادات واسعة بسبب دوره في مسلسل «الأسطورة»، حيث تعرض سامي ‏لاتهامات بمجاملة زوجته الفنانة مي عمر على حساب فنانات أخريات شاركن في المسلسل.‏