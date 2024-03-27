مي عمر عن أزمة مسلسل الأسطورة: أصدقائي هاجموني لأجل ركوب الترند‎!‎

قالت الفنانة مي عمر، إنها تشعر بالغضب عندما تتعرض للظلم أو عدم العدل، لا سيما عندما يأتي من أشخاص كانت تعتقد أنهم أصدقاء.
وتطرقت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، إلى الحديث عن أزمة واجهتها وزوجها المخرج محمد سامي في فترة سابقة بسبب مسلسل محدد، حيث تعرضت لهجوم من بعض الفنانين والفنانات الذين سعوا وراء الترند حتى من بين أصدقائها الذين هاجموها دون أي سبب.
وأضافت أنه على الرغم من صعوبة الأزمة إلا أنها ساعدتها على معرفة حقيقة الأشخاص المحيطين بها من يحبها بصدق ومن يتظاهر بذلك، قائلة: «في ناس هاجمتنا وكانت عاملة أصحابك وعلشان تأخذ التريند طلعوا شتموا فينا بدون أي مشكلة، حد بس طالع يشتمك علشان يأخذ التريند».
وأكدت أنها لم تشعر بالضيق الشديد من هذه الهجمات لا سيما مع مرور الوقت؛ لأنها كشفت المعدن الحقيقي للكثير من الأشخاص، موضحة أنها صدمت في رأي العديد من الفنانين والفنانات الذين كانوا يرسلون لها رسائل الحب والود قبل الأزمة ثم عادوا بعد حلها إلى التظاهر بالصداقة .
وقالت مي إنها تعرضت للظلم في هذه الفترة لكنها تؤمن بأن الحق يعود في النهاية إلى أصحابه، معقبة: «في الآخر الحق بيرجع لما حد يخرج وقت الأزمة ويشتمك ويغلط فيك بدون سبب، وهو المفروض عامل نفسه صاحبك جدًا، وبعدها المشكلة تتحل ويرجع ثاني عايز يقول مش قصدي أعتقد أن ده معناه أن حقي رجعلي».
وواجه المخرج محمد سامي انتقادات واسعة بسبب دوره في مسلسل «الأسطورة»، حيث تعرض سامي لاتهامات بمجاملة زوجته الفنانة مي عمر على حساب فنانات أخريات شاركن في المسلسل.