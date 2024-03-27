 استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 27 مارس 2024 3:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية


نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 2:38 ص

استشهاد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات إسرائيلية في مدينة جنينر بالضفة الغربية.

وأفادت مصدر طبي مسؤول بمقتل الشاب /19 عاما/ متأثرا بإصابته الخطيرة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحسب وفا.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأفادت وفا في وقت سابق بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 4 شبان، قبل الإعلان عن استشهاد شاب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك