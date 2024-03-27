استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات إسرائيلية في مدينة جنينر بالضفة الغربية.

وأفادت مصدر طبي مسؤول بمقتل الشاب /19 عاما/ متأثرا بإصابته الخطيرة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحسب وفا.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأفادت وفا في وقت سابق بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 4 شبان، قبل الإعلان عن استشهاد شاب.